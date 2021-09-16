مسؤول : شحنة جديدة من 5 ملايين جرعة للقاح كورونا تصل البلاد

العالم - ايران

ولفت "همتي"، بأن جمعية الهلال الاحمر الايراني استوردت منذ شهر ابريل الماضي لغاية اليوم، 35 مليونا و390 الف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

كما توقع، وصول 5 ملايين جرعة اخرى في غضون الاسبوع القادم لتكتمل كمية الـ 20 مليون جرعة، التي كانت الجمعية قد وعدت بشرائها خلال الشهر الحالي.

وصرح هذا المسؤول : ان الهلال الاحمر الايراني بصدد استيراد 70 مليون جرعة اخرى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ وذلك في مراحل مختلفة خلال الشهرين القادمين.

واذ اشاد بتعاون وزارة الخارجية والبنك المركزي وتاكيد رئيس الجمهورية على استيراد هذه اللقاحات، لفت همتي بأن 10 ملايين من اجمالي 70 مليون جرعة المرتقب وصولها من الخارج، ستخصص لتطعيم الفئة العمرية ما بين 12 الى 18 عاما، لتحصين تلاميذ المدارس في انحاء البلاد ضد مرض كورونا الوبائي.