نائب رئيس الوزراء الأفغاني تعليقا على خبر إصابته.. أنا بخير وبصحة جيدة

العالم-أفغانستان

وقال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي ونشرها المكتب السياسي التابع لطالبان في الدوحة على تويتر “لا. هذا ليس صحيحا. أنا بخير وبصحة جيدة… وسائل الإعلام تقول إن هناك خلافات داخلية. ليس هناك شيء بيننا هذا غير صحيح”.

وظهر في الفيديو القصير جالسا على أريكة بجوار صحفي من محطة (آر.تي.إيه) التلفزيونية الرسمية على ما يبدو. وقال “ليس هناك ما يدعو للقلق”.

وأصدر مسؤولون من طالبان تصريحات متكررة في الأيام الماضية تنفي إصابة برادر.

وجاء ذلك بعد تردد شائعات لأيام عن أن أنصار لبرادر اشتبكوا مع أعضاء في شبكة حقاني، وهي مجموعة مرتبطة بطالبان وتتمركز قرب الحدود مع باكستان وألقيت عليها مسؤولية بعض أسوأ الهجمات الانتحارية خلال الحرب.

وبرادر من مؤسسي طالبان وكان يعتبر اختيارا مرجحا ليرأس حكومة طالبان، ووقت تردد الشائعات لم يكن قد شوهد علنا لبعض الوقت ولم يشارك في الوفد الوزاري الذي التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في كابول يوم الأحد.

وقال في المقابلة إنه كان في زيارة وقت وجود وزير الخارجية القطري ولم يتمكن من العودة منها في الوقت المناسب.

وأمس الأربعاء، أصدر انس حقاني الشقيق الأصغر للقائم بأعمال وزير الداخلية سراج الدين حقاني بيانا على تويتر ينفي تقارير عن شقاق داخلي في الحركة.

الى ذلك قال محللون مطلعون إن الصراع داخل قيادة “طالبان” اشتد منذ أن شكلت حكومة متشددة الأسبوع الماضي تتماشى مع حكمها القاسي في التسعينيات وتتعارض مع وعودها الأخيرة بحكومة تضم الجميع.

وولكن المحللين اعتبروا أن الخلاف قد لا يرقى إلى حد التهديد الخطير لحكم “طالبان” في الوقت الحالي.