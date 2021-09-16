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حماس تصف اقتحام المستوطنين اليوم للأقصى بالخطير جدا

حماس تصف اقتحام المستوطنين اليوم للأقصى بالخطير جدا
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

قالت حركة حماس إن التجاوز الذي أقدمت عليه قطعان المستوطنين صباح هذا اليوم باقتحام ساحات المسجد الأقصى وتدنيسها وهم يرتدون الملابس التي يصفونها بالخاصة بما يُسمى "كهنة الهيكل"، وأدائهم لبعض الطقوس المزعومة بالانبطاح أرضًا وغير ذلك، هو تجاوز خطير جدًا، وانتهاك جديد لحرمة المسجد.

العالم - فلسطين

وأضاف الناطق باسم الحركة عن القدس المحتلة، محمد حمادة، أن محاولات الاحتلال المستمرة بالتعدي على حرمة المسجد الأقصى، ومحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض، لا تعدو كونها قفزات في الهواء ولعبًا بالنار التي ستأكل أخضر الاحتلال قبل يابسه.

ودعا أهلنا في القدس والداخل الفلسطيني المحتل وكل مَن يستطيع الوصول من سائر فلسطين أن يتواجدوا ويحتشدوا في ساحات الأقصى بشكل دائم، فالاحتلال الذي تراجع أمام إرادة المنتفضين في هبّة البوابات وباب العامود لن يجرؤ على مواصلة عدوانه إذا ما وجد وقوفًا متينًا في وجهه.

وأكد موقف حركة حماس الدائم من الأقصى، وأنّ دون تهويده أو تقسيمه الدماء والمهج والأرواح، والمقاومة التي وعدت وأوفت لن تتردد في أن تهبّ من جديد لرد صائل الاحتلال وتطهير المسجد من دنسه.

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