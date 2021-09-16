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سفير إيران لدى المنظمات الدولية بفيينا: نهج الوكالة الدولية الذرية غير البناء والمتسرع تجاه إيران قد يصبح عقبة أمام التعامل المستقبلي بين الجانبين

الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

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