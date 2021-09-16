وفاتان و41 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

العالم - عمان

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5 فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 55 و وصل العدد في العناية المركزة إلى 27 مريض.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا "كوفيد19" في السلطنة 303309 إصابة ، و بلغ إجمالي الوفيات 4092 وفاة ، بينما بلغ إجمالي المتعافين 293618 شخص.

وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات. كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.