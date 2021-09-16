الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وفاتان و41 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

وفاتان و41 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس عن تسجيل 41 حالة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة وتعافي 120 حالة خلال 24 ساعة الماضية.

العالم - عمان

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5 فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 55 و وصل العدد في العناية المركزة إلى 27 مريض.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا "كوفيد19" في السلطنة 303309 إصابة ، و بلغ إجمالي الوفيات 4092 وفاة ، بينما بلغ إجمالي المتعافين 293618 شخص.

وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات. كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

روابط ذات صلة

سلطنة عمان تعلن عدم تسجيلها أي وفيات بسبب كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

641 عملاً مقاوماً في الضفة منذ عملية نفق الحرية

الرئيس الايراني يصل الى دوشنبة

وفاتان و41 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

تعاون إماراتي 'إسرائيلي' في الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة

 عون يستقبل المدير العام لمنظمة الصحة

الكشف عن رواتب موظفي  فيسبوك ... أرقام مذهلة