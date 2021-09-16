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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يصل الى العاصمة الطاجيكية للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون ولقائه المسؤولين الطاجيك

الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

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