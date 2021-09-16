الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

غريب آبادي يدعو الوكالة الذرية لتجنب التسييس واللامهنية

غريب آبادي يدعو الوكالة الذرية لتجنب التسييس واللامهنية
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

دعا سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب التسييس واللامهنية في التعامل مع البرنامج النووي الايراني، وقال ان مصدر التلوث المعلن من قبل الوكالة غير معروف تماما بالنسبة لايران.

العالم - ايران

يتبع ..

روابط ذات صلة

غريب آبادي: المجتمع الدولي أعمى إزاء نشاطات إسرائيل النووية

ايران: لا تتوقعوا ضبط النفس واجراءات بناءة ما دام الحظر مستمرا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفاتان و41 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

تعاون إماراتي 'إسرائيلي' في الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة

 عون يستقبل المدير العام لمنظمة الصحة

الكشف عن رواتب موظفي  فيسبوك ... أرقام مذهلة

البرلمان الأوروبي يصادق على تقرير يوصي الاتحاد الأوروبي بتشديد سياسته تجاه روسيا

غريب آبادي يدعو الوكالة الذرية لتجنب التسييس واللامهنية