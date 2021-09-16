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تعاون إماراتي 'إسرائيلي' في الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة

تعاون إماراتي 'إسرائيلي' في الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

عقدت الإمارات والكيان الإسرائيلي، مؤتمرا افتراضيا؛ لبحث التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية والطاقة والمياه.

العالم - الإمارات

ويهدف المؤتمر إلى بناء حلقة وصل وخلق فرصة للطرفين لتبادل المعرفة والخبرات في مختلف المجالات، بحسب الوكالة الإماراتية الرسمية "وام".

وقالت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، "سارة الأميري"، إن على ممثلي القطاعات المعنية استثمار الفرصة القائمة وعقد الشراكات والتعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة والابتكار.

ودعت "الأميري" المجتمع العلمي الإسرائيلي إلى الاستفادة من معرض "إكسبو 2020 دبي" لتعزيز وجود على خارطة التكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي.

وشارك في المؤتمر الذي حمل عنوان "البحث والتطوير" وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الاسرائيلية "أوريت هكوهين"، ومؤسسات علمية وبحثية في الإمارات والكيان الاسرائيلي.

والأسبوع الجاري، قال وزير الاقتصاد الإماراتي "عبد الله بن طوق المري" إن الإمارات تهدف لأن ترفع قيمة النشاط الاقتصادي مع "إسرائيل" لأكثر من تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

ووقعت امارات عشرات من مذكرات التفاهم مع حليفتها الجديدة في العام الأخير، منذ توقيع اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيل، سبتمبر/أيلول الماضي.

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