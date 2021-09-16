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شاهد..طالبان تعثر على صواريخ باليستية في بنجشير

الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

عثرت جماعة "طالبان" في وادي بنجشير على عناصر من أنظمة صواريخ التكتيكية السوفيتية "ألباتروس" وأيضا صواريخ باليستية طراز "سكود".

العالم-افغانستان

وكانت صواريخ "ألباتروس" قد أنتجت في الاتحاد السوفيتي بين عامي 1962 – 1987، وهي لا تزال في الخدمة في عدد من البلدان.

وكان لدى وزارة أمن الدولة في أفغانستان كتيبة صواريخ "إلبتروس"، ومن الواضح أن هذه الصواريخ عند تخزينها في الهواء الطلق، كانت عاطلة منذ فترة طويلة علاوة على أن مدة صلاحيتها انتهت منذ زمن.

ويبلغ وزن الصاروخ الباليستي "ألباتروس" الذي يعمل بالوقود السائل أحادي المرحلة من 5.8 طن، وهو قادر على الطيران لمسافة 300 كيلومتر ويمكن أن يحمل شحنة نووية حرارية، فيما حمولة الصاروخ تبلغ حوالي طن.

في الوقت نفسه، يبلغ معامل الانحراف المحتمل لهذا الصاروخ السوفيتي نصف كيلومتر تقريبا.

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