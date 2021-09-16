بغداد ومسقط تتفقان على تأسيس مجلس أعمال عراقيَّ-عمانيَّ

العالم - العراق

وذكرت الوزارة في بيان، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى نظيره العُمانيّ بدر البوسعيدي على هامش مُشاركته في إجتماع وزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون في الرياض، وجرى في اللقاء التأكيد على أهمّية الدفع بالعلاقات الثنائيّة بما يُحقّق مصالح كلا البلدين".



واضاف ان "الجانبين اتفقا على موعد انعقاد اللجنة العراقيَّة-العُمانيَّة المُشترَكة في شهر آذار القادم، وتشكيل فريق فني بين البلدين للتحضير على إنجاح مهام اللجنة المُشترَكة والعمل على تأسيس مجلس أعمال عراقيَّ-عمانيَّ".



وتابع ان "الوزير فؤاد حسين أعرب عن تطلّع العراق لتفعيل أطر التعاون مع عُمان في مُختلِف المجالات؛ وذلك في ضوء ما يجمع البلدين من علاقات مُتميّزة".



ولفت الى ان "فؤاد حسين اطلع نظيره العُمانيّ على مُخرجات مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ودعا إلى ضرورة اعتماد مبدأ الحوار في حلحلة الخلافات وُصُولاً إلى إنهاء الأزمات في المنطقة".



وفي الشأن السياسيّ اشار البيان الى ان "الوزير فؤاد حسين اكد أنَّ الانتخابات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول هي حدث مفصلي في التأريخ السياسيّ العراقيّ ، وأنَّ الحكومة العراقيَّة عملت على استكمال كل مُتطلبات العملية الانتخابيّة".



من جهته "ثمَّن بدر البوسعيدي وزير الخارجيّة العُمانيّ جُهُود العراق في إنجاح مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وليكن ثمرة وبداية في الطريق الصحيح لعودة العراق لمكانته الطبيعية ونواة أساسية لاستقرار المنطقة".