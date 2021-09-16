الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

موجة رابعة لكورونا تضرب الأراضي الفلسطينية بقوة

موجة رابعة لكورونا تضرب الأراضي الفلسطينية بقوة
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور كمال الشخرة اليوم، أن "الموجة الرابعة تضرب الأراضي الفلسطينية بقوة وخاصة أن الطفرة الحالية سريعة الإنتشار".

العالم - فلسطين

وأكد الشخرة أن "إصابات كورونا تواصل الارتفاع في فلسطين في مؤشر خطير للحالة الوبائية، وخاصة أن هناك 193 حالة خطيرة منهم 79 حالة في العناية المكثفة".

وقال الشخرة لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية أن "نسبة الإصابات في قطاع غزة كبير جدا حيث بلغت النسبة 30% من مجمل ما يتم فحصه في حين بلغت نسبة الإصابات في الضفة المحتلة 15.7 % رغم إعطاء اللقاحات".

وكشف أن الموجة الرابعة تضرب الأراضي الفلسطينية بقوة مطالبا المواطنين بالالتزام حتى لا تكون هناك اجراءات مشددة خلال الأيام القادمة.

وفي سياق متصل قال مدير مستشفى غزة الأوروبي، يوسف العقاد، حول تطورات الحالة الوبائية لكورونا: "الحالات المصابة بفيروس كورونا تتزايد يوما بعد يوم، وعدد الحالات المدخلة لمشفى غزة الأوروبي وصل لـ 38 حالة على أسرة العناية المركزة"

وأضاف: "نحن بصدد افتتاح قسم جديد للعناية المركزة حتى نكون قادرين على الاستمرار في تقديم خدمات آمنة للمصابين بفيروس كورونا، ولا زلنا في مرحلة التجريب وقطعنا شوطا كبيرا في ترتيبها".

وأكد: أن "الموجة الجديدة من الجائحة استهدفت جميع الفئات العمرية على عكس الموجة الأولى والثانية التي استهدفت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وأشار العقاد إلى أن "الجزء الأكبر من الحالات المصابة بالوباء وبحاجة لدخول المشفى ورعاية طبية غير مطعمين باللقاح".

وقال إن "الخدمات الطارئة لا زالت متوفرة بالمستشفى وقادرون على تقديم الخدمات الجراحية، وإذا كان المريض بحاجة لنقله لمشفى أبو يوسف النجار بناء على تشخيصه يتم نقله إليه، وطواقمنا بالأوروبي هي من تقوم بإجراء العمليات الجراحية وبقاء المريض بالمشفى حتى التعافي والخروج للمنزل".

المصدر: وكالة معا

روابط ذات صلة

الصحة الفلسطينية: 15 وفاة و2501 إصابة جديدة بالضفة وغزة

قطاع غزة يدخل منحنى خطيرا بأعداد اصابات الوباء اليومية

3 حالات وفاة في غزة اثر اصابتهم بكورونا

تطعيم اكثر من 20 الف مواطن في غزة للقاح كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمات حقوقية: اوروبا فشلت في مساعدة الأفغان الفارين من "طالبان"

الخارجية الاميركية تدعو الاطراف الليبية الى انهاء النزاع

وزارة الاقتصاد السورية تكشف قيمة الصادرات خلال سبعة أشهر!!

انتصار جديد للمقاومة..مباركات لبنانية بقافلة صهاريج كسر الحصار الأميركي

بغداد ومسقط تتفقان على تأسيس مجلس أعمال عراقيَّ-عمانيَّ

السفير الايراني في باكو يلتقي بمساعد الرئيس الاذربيجاني