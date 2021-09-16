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الشرطة الالمانية توقف عدد من الأشخاص بعد تهديدات بهجوم على كنيس يهودي

الشرطة الالمانية توقف عدد من الأشخاص بعد تهديدات بهجوم على كنيس يهودي
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال مصدر لوكالة "فرانس برس" إن الشرطة الألمانية أوقفت اليوم الخميس،عددا من الأشخاص بعد تهديدات بهجوم على كنيس في يوم الغفران اليهودي.

العالم-اوروبا

وتأتي التوقيفات بعد انتشار كبير للشرطة في ساعة متأخرة من يوم أمس الأربعاء في محيط الكنيس اليهودي في بلدة هاغن بغرب ألمانيا، ما اضطر الكنيس لإلغاء فعالية الاحتفال بسبب التهديد.

يذكر أن يوم الغفران أو "يوم كيبور" يعتبر من أقدس الأيام في الأعياد والشعائر الدينية اليهودية، ويستمر الصيام فيه حوالي ست وعشرين ساعة تكرس للعبادة والصلوات والابتهالات وطلب المغفرة.

وبمناسبة هذا اليوم تعطل جميع المؤسسات والخدمات العامة في كيان الاحتلال الاسرائيلي، باستثناء خدمات الإسعاف والنجدة والأمن، وتوقفت حركة الحافلات العامة والقطارات واغلق المجال الجوي، ومعبر طابا، على أن تستأنف حركة المواصلات العامة، مساء اليوم الخميس.

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