بالتفاصيل.. تقدم واسع للقوات اليمنية في البيضاء وشبوة

العالم - خاص العالم

انتكاسة جديدة تشهدها قوى العدوان السعودي الاماراتي في اليمن حيث شهدت جبهات القتال وسط اليمن تطورات جديدة وانهيار كبير لقوى العدوان.

هذه هي المشاهد الاولى التي نقلها الاهالي عن دخول الجيش اليمني الى مركز مديرية الصومعة في محافظة البيضاء وسيطرته على هذه المنطقة الاستراتيجية مصادر عسكرية يمنية قالت ان قوات الجيش اليمني شنت هجوم من عدة محاور استطاعت من خلاله كسر الخطوط الدفاعية للمرتزقة لتسيطر بعد ذلك على المديرية بشكل كامل، مشددة ان العشرات من المرتزقة قتلوا وجرحوا في هذه المعارك بينما استسلم المئات منهم وفر من تبقى الى منطقة لودر في محافظة ابين. وتعد الصومعة اخر معاقل قوات المرتزقة وسط اليمن والمعقل الرئيسي للجماعات التكفيرية باليمن.

مصادر اعلامية مرتبطة بالعدوان اعترفت بالهزيمة وقالت ان قوات الجيش اليمني حققت تقدم كبير وان القوات التابعة للتحالف السعودي انسحبت الى ابين وذكرت ان قيادات كبيرة من المرتزقة قتلت في هذه المعارك منهم أركان لواء ما يسمى بالأماجد العقيد أحمد الدمان مضيفة ان الطيران السعودي والاماراتي شن عشرات الغارات لمساندة قوات المرتزقة في هذا المحور وان المعارك تجري الان في مناطق المحلحل والحازمية بعد سيطرت قوات الجيش اليمني على عقبة المحلحل الاستراتيجية.

وفي السياق نفسه واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدمها في محافظة شبوة المجاورة للبيضاء وذكرت وسائل اعلام يمنية ان التقدم كبير وسريع وان قوات الجيش باتت على ابواب مدبنة بيحان بعد سيطرتها على أجزاء واسعة من المديرية وبحسب المصادر المحلية فان قوات الجيش اصبحت على بعد عشرة كيلومتر من مركز مديرية بيحان سيطرت على كلا من منطقة الكٌرع وارض السادة وارض ال فرج بوادي نحر.