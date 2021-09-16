الصحة السورية تسجل منحنىً تصاعدياً في اصابات ’كورونا’

العالم - سوريا

مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في الوزارة توفيق حسابا أكد في تصريح لـ "سانا" وجود زيادة ملحوظة في واقع الإصابات حيث تم تسجيل 169 إصابة جديدة مثبتة يوم أمس ليكون أكبر رقم يومي منذ بدء ارتفاع أعداد الإصابات نهاية آب الماضي مشيراً إلى أن العدد التراكمي للإصابات داخل المشافي بمختلف المحافظات حالياً 1806 إصابات.

وبحسب بيانات الصحة خلال الفترة الممتدة من الـ 1 وحتى الـ 15 من أيلول الجاري سجل أكبر عدد إصابات في محافظة اللاذقية بواقع 421 إصابة وفي حلب 400اصابة وفي دمشق 351 وفي ريفها 205 إصابات وفي حمص 187 إصابة وفي حماة 122 إصابة وفي دير الزور 101 إصابة وفي طرطوس 76 إصابة وفي الحسكة 70 إصابة وفي درعا 55 إصابة وفي السويداء 40 إصابة وفي القنيطرة 30 إصابة وفي إدلب إصابة واحدة.

وأكد الدكتور حسابا أن عدد الوفيات خلال الموجة الحالية أقل من سابقتها حيث أظهرت بيانات الوزارة تسجيل 30 حالة وفاة منذ بداية الشهر حتى أمس أعلاها في دمشق لافتاً إلى أن الإصابات الجديدة أظهرت بأن مدة الاستشفاء أقل واستجابة المعالجة أكبر وسجلت لدى مختلف الفئات العمرية.

وأكد الدكتور حسابا أن الإصابات بكورونا في سورية لم تصل لذروة الموجة الجديدة مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية كارتداء الكمامة والتعقيم المستمر وأخذ اللقاح ضد الفيروس للتخفيف من شدة الإصابة في حال حدوثها.

من جانبه أوضح مدير الهيئة العامة لمشفى دمشق المجتهد الدكتور أحمد عباس أنه يراجع المشفى بأعراض مشابهة لأعراض كورونا خلال الأيام الماضية نحو 41 مريضاً كمعدل وسطي فيما كان عدد المراجعات خلال الفترة نفسها من الشهر الماضي لا يتجاوز 2 إلى 3 مرضى يومياً.

وأشار الدكتور عباس إلى أن عدد المرضى الموجودين بقسم العزل حالياً 48 مريضاً منهم 12 في العناية المشددة مبيناً أن درجة الإصابة تتراوح بين الشديدة والمتوسطة.

وفيما يخص واقع مراجعي العيادات الخاصة أكد الاختصاصي في الأمراض الصدرية الدكتور عبد الرحمن دكاك الزيادة في عدد المراجعين خلال الأيام الماضية بأعراض مشابهة لأعراض الإصابة بالفيروس حيث بلغ متوسط عددهم 30 مريضاً بشكل يومي فيما كان يتراوح عددهم بين 5 و10 مرضى خلال الشهر الماضي لافتاً إلى أن الأعراض التي تميز هذه الموجة هي سيلان الأنف والصداع الشديد وأعراض هضمية معظمها حالات (إمساك).