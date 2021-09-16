الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني خلال إجتماع مع نظيره الاوزبكي يؤكد أن إجراءات الحظر الظالمة لم ولن تحؤول دون تقدم ايران لكننا في الوقت نفسه سنعمل على إلغائها

الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..تصدعات الكيان الصهيوني وتأثيرها على مستقبل الكيان

شاهد بالفيديو.. في ذكرى التطبيع.. العرب وقعوا على تنازل عن كرامتهم قبل اموالهم

لبنان.. القاضي بيطار يصدر مذكرة توقيف غيابية بحق 'فنيانوس'

العراق يسجل ارتفاعا بوفيات كورونا.. اليكم الموقف الوبائي!!

اللواء موسوي: الجيش من الشعب ومع الشعب والى جانب الشعب

إدلب إلى الواجهة مجدّداً: هل يتكرّر سيناريو ’M5’؟