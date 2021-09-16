الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١
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الرئيس رئيسي: إيران تؤيد تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع الاطياف في أفغانستان وهذا الأمر سيؤدي إلى إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد

الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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