وزير الصحة: ​​إيران حطمت الرقم القياسي العالمي في التطعيم الأسبوعية

وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي انه بنهاية اليوم بلغ معدل الحقن الأسبوعي في البلاد 7 ملايين و 900 ألف جرعة وهو أكثر المعدل العالمي الخاص بالمانيا والبالغ 6 ملايين جرعة .

وأعلن وزير الصحة الدكتور عين اللهي في اجتماع لجنة إدارة كورونا في محافظة كرمانشاه عن تسجيل إيران رقماً قياسياً عالميا بالتطعيم الاسبوعي عبر تطعيم 7 ملايين و 900 ألف جرعة بنهاية اليوم ، وقال: اليوم بسبب المشاركة العامة و الثقة والروح الجهادية على صعيد استيراد وتوفير اللقاحات ، تمكنا من أن نكون من بين أصحاب الارقام القياسية عالميا في مجال التطعيم الأسبوعية.

وشدد وزير الصحة على ضرورة إعادة فتح الجامعات الطبية وعودة الدوام الى طبيعته وقال انه في الواقع أن عقد الفصول الطبية الافتراضي وجه ضربة قاسية لقطاع العلاج في البلاد ، لذلك تم بذل كل الجهود لإعادة فتح الجامعات الطبية حتى منتصف أكتوبر.

ودعا إلى تسريع التطعيم العام كأولوية أولى لجميع المراكز الطبية في محافظة كرمانشاه والبلاد ، وأضاف: "لا يوجد نقص في توزيع وإنتاج لقاح كورونا في البلاد وبالتالي يجب أن يسير الوضع في اتجاه الحجر الصحي الذكي حتى يتمكن الناس من ممارسة أنشطتهم اليومية بأمان.