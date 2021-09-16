مصر وليبيا توقعان عددا من الاتفاقيات

العالم- ليبيا

ووقع الجانبان مذكرة تعاون لمكافحة التلوث البحري وأثاره بين البلدين، ومذكرة تفاهم للبحث والنقل البحري، ووقع على الاتفاقيات كامل الوزير، وزير النقل ومحمد سالم الشهوبي وزير المواصلات.

ووقع الجانبان اتفاقية ومذكرة في مجال التعاون في التجارة والصناعة والطيران بين البلدين .

كما تم توقيع اتفاقية تعاون في المجال الزراعي، ومذكرة تفاهم في مجال الحجر الزراعي.

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن الجوي.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، حيث ناقشا تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والعلاقات الثنائية.