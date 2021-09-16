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الأردن.. 6 وفيات و1116 إصابة جديدة بكورونا

الأردن.. 6 وفيات و1116 إصابة جديدة بكورونا
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء تسجيل 6 وفيات و1116 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

العالم - الاردن

وحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة، تم إجراء 32710 فحصا مخبريا، وصلت نسبة الإيجابية منها إلى 3.41%.

أما عدد الحالات النشطة فوصل إلى 12468 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 87 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 504 حالات.

وأشار التقرير إلى تسجيل 893 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوما) إلى 787517 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة منذ بدء الوباء 10568، وإجمالي حالات الإصابة 809443، حسب موقع "وورلد ميتر" لتتبع الوباء حول العالم.

المصدر: "الدستور"

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الأردن.. 6 وفيات و1116 إصابة جديدة بكورونا