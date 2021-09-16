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عبداللهيان: يجب على البيت الأبيض أن يتعلم عدم استخدام نبرة تهديد ضد الشعب الإيراني

الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

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