شاهد..ماهو السبب الرئيسي للاحتجاجات عدن اليوم؟

العالم - خاص بالعالم

وقال الحسني في حديث لبرنامج المشهد اليمني على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان من اسباب الاحتجاجات اليوم في عدن هو هبوط العملة الیمنیة المحلية مقابل الدولار بشكل فجيع، لذا لم يستطيع اي مواطن يمني تحمل هذا العبء الاقتصادي وغياب الخدمات في فصل الصيف الحار والصراع الموجود بين المجلس الانتقالي وحزب الاصلاح بشكل واضح.

واكد الحسني ان السبب الرئيسي للتظاهرات في عدن اليوم هو غياب الخدمات والانهيار الاقتصادي وعدم وجود ادارة ودولة حقيقية في عدن لذا هناك فراغ في السلطة وغيات للمؤسسات والادرات الحكومية.

وشدد الحسني ان اتفاق الرياض ولد ميتاً لانه لايمكن جمع الاضداد والاتفاق من الاساس كان غير صالح للتنفيذ.

ولفت الحسني الى ان تحالف العدوان السعودي الاماراتي اختلف في مابينه بسبب من يستطيع ان ينهب اكثر من ثروات اليمن.