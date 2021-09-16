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ترکیا
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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أميرعبداللهيان: تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان بمشاركة جميع الاطياف هو الاطار الافضل والوحيد للمستقبل السياسي لهذا البلد
عبداللهيان: الانسحاب الأمريكي المخزي من أفغانستان بعد سنوات من الاحتلال مثال آخر على سياسة الولايات المتحدة الأحادية غير البناءة
عبداللهيان: يجب على البيت الأبيض أن يتعلم عدم استخدام نبرة تهديد ضد الشعب الإيراني
وزير الخارجية الايراني يؤكد خلال إجتماعه بنظيره الصيني أن أمريكا هي المتهم الرئيسي في تقويض الاتفاق النووي
أميرعبداللهيان: تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان بمشاركة جميع الاطياف هو الاطار الافضل والوحيد للمستقبل السياسي لهذا البلد
عبداللهيان: الانسحاب الأمريكي المخزي من أفغانستان بعد سنوات من الاحتلال مثال آخر على سياسة الولايات المتحدة الأحادية غير البناءة
عبداللهيان: يجب على البيت الأبيض أن يتعلم عدم استخدام نبرة تهديد ضد الشعب الإيراني
وزير الخارجية الايراني يؤكد خلال إجتماعه بنظيره الصيني أن أمريكا هي المتهم الرئيسي في تقويض الاتفاق النووي
رويترز: الحكومة اللبنانية الجديدة تقر البيان الوزاري
الرئيس رئيسي: إيران تؤيد تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع الاطياف في أفغانستان وهذا الأمر سيؤدي إلى إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد
أميرعبداللهيان: تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان بمشاركة جميع الاطياف هو الاطار الافضل والوحيد للمستقبل السياسي لهذا البلد
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش
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