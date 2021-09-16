الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أميرعبداللهيان: تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان بمشاركة جميع الاطياف هو الاطار الافضل والوحيد للمستقبل السياسي لهذا البلد

الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحديات قمة شنغهاي..وغضب باريس من الشراكة الاميركية

مصر: تلقينا رؤية وخطة من الكونغو لإحياء المفاوضات سد النهضة

السيسي وملك البحرين يباحثان آخر تطورات قضية سد النهضة

رئيسي : الفرص متاحة لتوسيع التعاون بين طهران واسلام اباد

تحذیرات من هجمات ارهابية تستهدف زوار أربعينية الامام الحسين (ع)

الأردن.. 6 وفيات و1116 إصابة جديدة بكورونا