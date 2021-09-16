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روسيا: اميركا ابتعدت عن قيادة العالم بسبب الديموقراطية

روسيا: اميركا ابتعدت عن قيادة العالم بسبب الديموقراطية
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن اميركا لم تعد اليوم قريبة من منصب زعيمة العالم، وخاصة في مجال الديمقراطية، لذلك يجب عليها القيام بحل مشاكلها.

العالم-روسيا

وفي تعليقها على الانتقادات التي توجها واشنطن إلى موسكو بسبب "توافقها أو عدم توافقها مع القيم الديمقراطية" قالت زاخاروفا في بث برنامج "اللعبة الكبرى" في القناة الأولى الروسية: "يبدو لي أن كل دولة وكل شعب وزعيم لهذا الشعب يجب عليه أن يقوم بحل مشاكله الداخلية. واذا كانت توجد اليوم دولة مثالية من وجهة نظر توافقها مع كل شيء ومع تلك المقاييس العليا، فكان من الممكن لها أن تعلم الآخرين".

وأضافت: "اليوم لا تقف الولايات المتحدة قريبة من موقع الزعيمة العالمية، بما في ذلك في مجال الديمقراطية. ولذلك يجب أن تقوم بحل المسائل الخاصة بها، كما يجب أن نقوم نحن بالمسائل الخاصة بنا".

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