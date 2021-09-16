الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني يؤكد خلال إجتماعه بنظيره الصيني أن أمريكا هي المتهم الرئيسي في تقويض الاتفاق النووي

الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. كسف استقبل اللبنانيون قافلة صهاريج النفط الايراني

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 16-09-2021

تحديات قمة شنغهاي..وغضب باريس من الشراكة الاميركية

مصر: تلقينا رؤية وخطة من الكونغو لإحياء المفاوضات سد النهضة

السيسي وملك البحرين يباحثان آخر تطورات قضية سد النهضة

رئيسي : الفرص متاحة لتوسيع التعاون بين طهران واسلام اباد