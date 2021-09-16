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الاعلان عن مسابقة بذكرى استشهاد السيدة رقية عليها السلام

الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعلنت حمله "رفيق رقية الدولية "مسابقة في ذكرى استشهاد السيدة رقية عليها السلام لتقديمها للبنات المسلمات بجمل قصيرة وصور وفيديوهات للتعبير عن دورها في احياء نهضة عاشوراء.

العالم- ايران

للمزيد من التفاصيل زوروا موقع www.ido-kh.ir. يمكنكم ارسال الاثار حتى ١٩ سبتمبر ( ١٢ صفر ) على الرقم ( ٠٩٣٨٨٣٤٠٥٩٢ ).

وسيتم تقديم هدايا تذكارية للأعمال والفيديوهات الفائزة.

سلامٌ عليكِ وعلى عاشوراء العظيمة التي تلخصت في عينيكِ الصغيرتين ..سلامٌ عليكِ انتِ التي بقدميكِ الصغيرتين المليئتين بالجروح اصبحتِ رفيقة درب قافلة السبايا والرؤوس المرفوعة على الرماح .

سلامٌ عليكِ أنتِ التي خدشت اشواك الصحراء، دموعكِ وأنينكِ البريء وغصتكِ وجه التاريخ على نداء مظلوميتك في السماء عندما حللت أرض خرابة الشام ودموعكِ البريئة حرمت عيون الشاميين من النوم وأحضروا لكِ رأسا مخضباً بالدماء ليتمكنوا من أن يغفوا لحظةً بهدوءٍ وغربة أصبحتِ رفيقة درب أبيكِ

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