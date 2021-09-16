"الوفاق":البحرينيون يجمعون على أن تطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة تاريخية

العالم-البحرين

وأكدت الجمعية في بيانٍ لها امس الأربعاء 15 سبتمبر/ أيلول 2021، أنه بعد مرور عامٍ على هذه الجريمة التاريخيّة في توقيع اتفاقٍ غير شرعي وغير قانوني، لا يمثل البحرين وشعبها، وهو اعتداء على تاريخ البحرين وأصالتها وإسلامها وعروبتها وماضيها ومستقبلها».

وشدّدت على الإجماع الشعبي الوطني في التمسك بفلسطين وأراضيه المحتلة، وهو ما يعبر عن موقف البحرين الحقيقي والثّابت، وأنّ كلّ ما لا يعبّر عن إرادة الشعب ويعبّر عن عداءٍ لقيمه وقضاياه هو ساقط وبلا قيمة، وأنّ استمرار هذه المغامرة يجعل من النّظام معزولًا ومفصولًا عن إرادة الشّعب وقراره وخياره الراسخ – بحسب البيان.

وأشارت إلى أن شعب البحرين لا زال يرفع صوته ليسمع كل العالم؛ بأنّه مع فلسطين والقدس وحقوق الشعب الفلسطيني، رغم القمع والتضييق والمنع واستخدام الإرهاب الرسميّ وتغييب الإعلام، وحجبه من نقل الصّورة الحقيقيّة والواقعيّة لرأي شعب البحرين.

ولفتت إلى أن الإعلان المشؤوم كشف زيف السّلطات البحرينية، التي تروج أنها حاضنة للتعايش والسّلام؛ في الوقت الذي لا تملك أدنى مستوى من التعايش والتسامح مع الشّعب، وتكتظّ سجونها بالمدافعين السّلميين عن السّلام والمواطَنة المتساوية والحقوق – على حدّ وصفها.

وأكّدت أن هذا الاتفاق فتح الباب أمام التعاون الأمني والعسكري والفكري والظلامي الخطير، والذي يهدد الاستقرار والأمن في البحرين والمنطقة والعالم، ويجعل المواطنين البحرينيين في خطرٍ وقلقٍ متزايدٍ ومثير – وفق البيان.