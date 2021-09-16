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العراق: اعتقال تسعة عناصر من ’داعش’ بعدة محافظات

العراق: اعتقال تسعة عناصر من ’داعش’ بعدة محافظات
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الخميس، عن اعتقال تسعة عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي في محافظات عدة.

العالم - العراق

وقال اللواء يحيى رسول في بيان، إنه "بمُتابعة متواصلة من القائد العام للقوات المُسلحة، يستمر جهاز مُكافحة الإرهاب بعملياته البطولية الاستباقية، أبتدأ فُرسانُنا بواجباتهم بإلقاء القبض على (٤) إرهابيين من عصابات داعـش في جنوب وشمال ووسط العاصمة بغداد، اذ تم التوصل لهم بعد جمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة ومراقبة تحركاتهم".

وأضاف "كما وتمكن شُجعان الوطن في الجهاز من الإطاحة بـ(٣) عناصر من داعـش في قضاء الفلوجة مُحافظة الأنبار"، مؤكداً "إلقاء القبض على عُنصرين من داعـش أحدهم في مُحافظة كركوك والآخر أُلقي القبض عليه بالتنسيق مع أسايش كردستان العراق - مُحافظة السُليمانية".

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