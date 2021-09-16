الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا: ’البوشعبان’ تنتفض بوجه المسلحين في ريف الحسكة

سوريا: ’البوشعبان’ تنتفض بوجه المسلحين في ريف الحسكة
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

تزداد انتهاكات المجموعات المسلحة الموالية لتركيا، بشكل ملحوظ تجاه المدنيين بمناطق سيطرته شرق وشمال سوريا، ما دفع إحدى قبائل المنطقة للانتفاض في وجه المسلحين ومطالبة الجانب التركي بوقف تلك الانتهاكات ومحاسبة المجرمين.

العالم - سوريا

وأصدرت قبيلة البوشعبان بمنطقة نبع السلام بريف الحسكة الشمالي، بيانا مصورا كشفت من خلاله انتهاكات وجرائم ميليشيا “اللواء 919” التابع لـ “القوات الخاصة” أحد فصائل ما يسمى (الجبهة الوطنية للتحرير) تجاه سكان المنطقة.

وقالت القبيلة في بيانين متتابعين، إنها تدين الانتهاكات المتكررة من عناصر “اللواء919” من عمليات سلب ونهب واعتداءات على حرمة المدنيين، وأبرزها “جريمة قتل أحد أبناء العشيرة بدم بارد على أحد حواجز الفصيل والتلفظ بألفاظ عنصرية وعشائرية.

لكنها عاودت في البيان الثاني،حيث أشارت القبيلة إلى أن المسؤول عن جريمة القتل هي ميليشيا “القوات الخاصة” وهي تابعة لـ “الجبهة الوطنية للتحرير”، محاولة تصحيح الخطأ في البيان الأول وتبرئة فرقة “الحمزات” من تلك الجريمة التي طالت أحد أبناء القبيلة، ما يؤكد ممارسة الانتهاكات من تلك الميليشيتين تجاه السكان باختلاف نوع الجرائم.

وطالب وجهاء البوشعبان الجانب التركي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لمعالجة الأمر ومحاسبة المجرمين وترحيلهم عن المنطقة “حقنا للدماء” بسبب تجاوزاتهم المتكررة، ملوحين بالتحرك العشائري لمحاسبتهم في حال لم تستجب مطالبهم.

وخلال الآونة الأخيرة، تكررت جرائم ميليشيا ما يسمى "الجيش الوطني" بمناطق سيطرته بأرياف حلب والرقة والحسكة، وتندرج جميعها في إطار الانتهاكات المروعة تجاه المدنيين، مقابل غياب المحاسبة الحقيقية ووضع آلية للحد من تلك الجرائم بحق السكان.

أبرز تلك الجرائم جرت الأسبوع الماضي، من خلال تعذيب شاب من أبناء مدينة الرقة بأبشع أساليب التعذيب والإهانة اللفظية والنفسية، بحسب فيديو مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مسلحين من ما يسمى “صقور السنة” التابعة لـ “الفرقة20” أحد فصائل الجيش الوطني، أثناء تعذيب شاب بالضرب المبرح والسياط وهو مكبّل ومعرّى من جميع ملابسه.

وفي نهاية التسجيل المسرب، يتحدث الشاب بضغط وتهديد من مسلحي الفصيل قائلاً: “أنا علي السلطان الفرج، أنا غلطت بحق الديرية وداسوا على راسي، آني أتأسف منهم وأعتذر منهم”.

واستجابة للغضب العشائري والشعبي، سارعت ميليشيا "الجيش الوطني" للإعلان عن متابعة القضية وملاحقة الجناة المجرمين بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الشرطة العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة عناصر بينما تواصل البحث عن عنصرين آخرين من الجناة.

وتعهدت الشرطة بإحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل، في حين لم يؤكد البيان أن العناصر المتورطين بالاعتداء الوحشي هم تابعون لـ “الفرقة 20” أحد فصائلها كما ورد في اتهام المجني عليه، الشاب علي، ضحية التعذيب.

روابط ذات صلة

جريمة بشعة..سيارة لـ"قسد" تدهس طفلا سوريا وتلوذ بالفرار

سوريا.. تزايد جرائم القتل والنهب والمخدرات في مناطق سيطرة الجيش الأميركي

مصادر سورية: أمريكا بدأت بإخلاء قاعدتين استراتيجيتين في ريف الحسكة

شاهد: أهالي الحسكة السورية ينتفضون بوجه تركيا ومرتزقتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا: ’البوشعبان’ تنتفض بوجه المسلحين في ريف الحسكة

حفر نفق الحرية لسجن 'جلبوع' بدأ منذ ديسمبر الماضي

العراق: اعتقال تسعة عناصر من ’داعش’ بعدة محافظات

الجامعة العربية تعلن استعدادها لدعم العملية الانتخابية في العراق

" الوفاق":اتجاه مناهضة التطبيع في داخل البحرين سيتطور بلا شك

جمعية ‏الوفاق: شعب البحرين سجل التزاما عاليا في السلمية والوحدة الوطنية