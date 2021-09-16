ضباط سعوديين يلتقون شيوخ حليف "قسد" ويناقشون "جيش العشائر"

العالم-سوريا

وقالت المصادر ذاتها ان ابناء الشيخ حميدي /بندر ومانع وفهد/خرجوا صباح اليوم عبر معبر الوليد غير الشرعي للقاء الضباط السعوديين وعادوا عند الساعة الواحد ظهرا وكان يرافقهم المدعو ابو دهام المسؤول عن ما يسمى "جيش العشائر" الذي اعلن عن تشكيله خلال الفترة السابقة .

ورجحت المصادر ان سبب الاجتماع هو تاجيل تشكيل جيش العشائر خلال الفترة الحالية دون معرفة الاسباب .

ويعتبر بندر القائد لقوات الصناديد الذي يعتبر جزء من قسد، بينما شقيقه مانع اعلن منذ فترة عن تشكيل حزب المحافظيين الديمقراطي ، وشقيقهم الثالث فهد ظهرا حديثا على واجهة الاحداث.