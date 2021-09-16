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ضباط سعوديين يلتقون شيوخ حليف "قسد" ويناقشون "جيش العشائر"

ضباط سعوديين يلتقون شيوخ حليف
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر خاصة لقناة "العالم" عقد اجتماع بين ابناء الشيخ "حميدي دهام الجربا" شيخ قبيلة "شمر" العربية (حليف ميليشيا قسد) وضباط سعوديين في قرية "المومي" ضمن الاراضي العراقية لبحث مايسمى "جيش العشائر" الذي اعلن عن تشكيله بدعم من القوات الامريكية.

العالم-سوريا

وقالت المصادر ذاتها ان ابناء الشيخ حميدي /بندر ومانع وفهد/خرجوا صباح اليوم عبر معبر الوليد غير الشرعي للقاء الضباط السعوديين وعادوا عند الساعة الواحد ظهرا وكان يرافقهم المدعو ابو دهام المسؤول عن ما يسمى "جيش العشائر" الذي اعلن عن تشكيله خلال الفترة السابقة .

ورجحت المصادر ان سبب الاجتماع هو تاجيل تشكيل جيش العشائر خلال الفترة الحالية دون معرفة الاسباب .

ويعتبر بندر القائد لقوات الصناديد الذي يعتبر جزء من قسد، بينما شقيقه مانع اعلن منذ فترة عن تشكيل حزب المحافظيين الديمقراطي ، وشقيقهم الثالث فهد ظهرا حديثا على واجهة الاحداث.

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ضباط سعوديين يلتقون شيوخ حليف "قسد" ويناقشون "جيش العشائر"

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