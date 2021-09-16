الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٩:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل عسكري سوري بقصف من "النصرة" في إدلب

مقتل عسكري سوري بقصف من
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء يوم الخميس، عن مقتل عسكري سوري جراء عملية قصف استهدف مواقع للقوات الحكومية في محافظة إدلب.

العالم-سوريا

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، في بيان: "تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 29 عملية قصف من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد. وتم رصد 14 هجوما في محافظة إدلب، و8 في محافظة اللاذقية و4 في محافظة حلب، و3 في محافظة حماة".

وأضاف كوليت أن قصفا مدفعيا من قبل "جبهة النصرة" في محافظة إدلب أسفر عن مقتل عسكري سوري.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

روابط ذات صلة

سوريا: قرار هام تعلنه جامعة دمشق لطلاب السنوات الأخيرة

إدلب إلى الواجهة مجدّداً: هل يتكرّر سيناريو ’M5’؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل عسكري سوري بقصف من "النصرة" في إدلب

خاص للعالم... ضباط سعوديين يلتقون شيوخ حليف "قسد" ويناقشون "جيش العشائر"

سيد من وعد ووفي.. قوافل العز تكسر شوكة امريكا

سوريا: ’البوشعبان’ تنتفض بوجه المسلحين في ريف الحسكة

حفر نفق الحرية لسجن 'جلبوع' بدأ منذ ديسمبر الماضي

العراق: اعتقال تسعة عناصر من ’داعش’ بعدة محافظات