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طهران: إرسال الوقود الإيراني إلى لبنان هو تطبيق لأحد بنود الدستور

طهران: إرسال الوقود الإيراني إلى لبنان هو تطبيق لأحد بنود الدستور
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، إن إرسال الوقود الإيراني إلى لبنان يمثل تطبيقا لأحد بنود دستور البلاد.

العالم-إيران

وكتب نظيف في تغريدة أن "إرسال الوقود الإيراني إلى لبنان لكسر الحصار الأمريكي، يعتبر مصداقا واضحا لتنفيذ أحد بنود الدستور الإيراني الذي يحث الحكومة على استخدام سياستها الخارجية لدعم الشعوب الإسلامية".

وتداول رواد موقع "تويتر" في لبنان، فيديوهات تظهر شاحنات محملة بالنفط الإيراني، بعد أن أفرغت السفينة الإيرانية حمولتها في مرفأ بانياس بسوريا، وبدأت الشاحنات بنقل هذه المواد برا.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، أعلن يوم الاثنين أن أول باخرة نفط إيرانية وصلت إلى مرفأ بانياس يوم الأحد الماضي وبدأت بتفريغ الحمولة، على أن يبدأ نقل هذه المادة إلى لبنان يوم الخميس.

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