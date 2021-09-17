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خلال لقائه نظيره الأوزبكي على هامش قمة رؤساء الدول الأعضاء في قمة شنغهاي للتعاون....

السيد رئيسي: العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم

السيد رئيسي: العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، إن العقوبات المفروضة على بلاده لم تمنعها من التقدم، مشيرا إلى أن طهران تسعى لرفعها.

العالم-إيران

وفي أول زيارة خارجية له كرئيس لإيران، أضاف السيد رئيسي خلال لقائه نظيره الأوزبكي، شوكت ميرزيوييف، على هامش قمة رؤساء الدول الأعضاء في قمة شنغهاي للتعاون، والتي تستضيفها العاصمة الطاجيكية دوشنبة على مدى اليوم وغدا الجمعة أضاف: ” العقوبات لم تمنع تقدمنا لكن سوف نسعى لرفعها.

وأشار السيد رئيسي إلى أن “إيران تدعم تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع الأطراف و القوميات في أفغانستان.

وتابع: “علاقات البلدين الاقتصادية لم ترق لمستوى علاقاتها السياسية وطهران ترحب بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع طشقند”.

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خلال لقائه نظيره الأوزبكي على هامش قمة رؤساء الدول الأعضاء في قمة شنغهاي للتعاون.... السيد رئيسي: العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم

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