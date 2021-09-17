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مخاوف من اعمال عنف خلال تجمع لدعم مقتحمي الكابيتول

مخاوف من اعمال عنف خلال تجمع لدعم مقتحمي الكابيتول
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

افادت وسائل اعلام امريكية بأن وزارة الأمن الداخلية تخشى وقوع أعمال عنف يوم تجمع حاشد في واشنطن لدعم المشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير المنصرم.

العالم-الاميركيتان

وحسبما نقل موقع روسيا اليوم، حذرت قيادة الوزارة سلطات الولايات والمدن الأمريكية من أن الاستفزازات يمكن أن تأتي من المشاركين في المسيرة المتوقعة يوم 18 سبتمبر، كما يمكن أن تصدر من أشخاص لا يشاركونهم أفكارهم.

يذكر أن جو بايدن وصف اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول بأنه من الأيام الأكثر غموضا في تاريخ البلاد واعتداء على الديمقراطية، مضيفا أن الذين اقتحموا الكابيتول ليسوا محتجين بل إنهم متمردون وإرهابيون داخليون.

وكان الكونغرس نظر في يناير الماضي في عزل ترامب من منصب الرئاسة على خلفية اتهامه بالتحريض على اقتحام الكابيتول الذي تعرض لهجوم أنصاره في اليوم الذي اجتمع فيه المشرعون لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن والتي تحدث ترامب عن تزويرها.

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مخاوف من اعمال عنف خلال تجمع لدعم مقتحمي الكابيتول

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