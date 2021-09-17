الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

دخول رتل امريكي محمل بالمواد اللوجستية الى ريف الحسكة

دخول رتل امريكي محمل بالمواد اللوجستية الى ريف الحسكة
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أدخلت القوات الأمريكية مساء الخميس رتلاً محملاً بمواد ومعدات لوجستية لتعزيز قواعدها العسكرية غير الشرعية بريف الحسكة في استمرار لانتهاكاتها للقوانين والمبادئ الدولية.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية بالقرب من الحدود العراقية لمراسلة سانا أن رتلاً مؤلفاً من 60 آلية بينها برادات وشاحنات مغطاة وناقلات تحمل عتاداً عسكرياً وذخائر توجه من معبر الوليد غير الشرعي إلى ريف تل حميس شمال شرق الحسكة عبر ما يعرف بطريق البترول.

ولفتت المصادر أن عدة سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات متنوعة تابعة لجماعة “قسد” المرتبطة بالقوات الأمريكية رافقت الرتل منذ دخوله الأراضي السورية حتى وصوله إلى قواعدها.

وأدخلت القوات الأمريكية أمس رتلاً مؤلفاً من 22 آلية من شاحنات محملة بمواد لوجستية توجهت إلى مطار خراب الجير العسكري غير الشرعي في ريف اليعربية.

روابط ذات صلة

استهداف رتل أميركي بهجوم لأبناء المقاومة العشائرية شرقي سوريا

الاحتلال الأمريكي يسرق 30 صهريجاً من النفط السوري

الاحتلال الاميركي يخرج رتل صهاريج محملة بالنفط السوري باتجاه العراق

أهالي قرية سورية يجبرون رتلا عسكريا أمريكيا على التراجع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي يشارك في الدورة الـ 76 لجمعية الأمم المتحدة ويلقي خطابا في اليوم الأول

دخول رتل امريكي محمل بالمواد اللوجستية الى ريف الحسكة

القضاء على الكوليسترول نهائيا بدون أدوية

حماس تهاجم السلطة الفلسطينية.. "مصرة على مواصلة جرائمها بحق أهلنا بالضفة"

مخاوف من اعمال عنف خلال تجمع لدعم مقتحمي الكابيتول

تظاهرات ليلية في حضرموت وميليشيات هادي تفرقها بالرصاص الحي