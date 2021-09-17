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شاهد.. خبير: هكذا افشل حزب الله خطة اميركا في لبنان

الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

 أكد الخبير الاستراتيجي والعسكري أمين حطيط على ان دخول النفط الايراني الى لبنان بقرار من حزب الله عبر الاراضي السورية  افشل خطة اميركا الممنهجة لتدمير لبنان واسقاط المقاومة.

العالم - خاص بالعالم

وقال حطيط في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية:"حصار لبنان كان خطة ممنهجة من قبل اميركا لتدمير لبنان واسقاط المقاومة فيه من اجل ان تعود امیرکا لتعوم لبنان کما ترید بعد ان تكون فرقت من المقاومة وعاقبة سوريا عبر لبنان وحققت ماتريد بالنسبة الى ايران".

واضاف حطيط ::"حزب الله عندما استورد النفط من ايران عبر الاراضي السورية لم يكسر حصار لبنان فقط انما كسر الحصار الجائر المفروض على ايران ولبنان وسوريا، واسقط خطة حرب اقتصادية اتخذتها اميركا من اجل تدمير لبنان واسقاط المقاومة".

واوضح حطيط ان حزب الله لم يكسر الحصار عن لبنان فقط انما احدث تغيير في المشهد اللبناني والسلوك العام والدليل على هذا تشكيل الحكومة في لبنان رغم الخلافات وسماح اميركا للبنان بإستجرار النفط والكهرباء من الاردن ومصر عبر الاراضي السورية.

وبين حطيط ان المقاومة في لبنان استطاعت ان تصنع بيئة تأسست منذ خطاب السيد حسن نصر الله صيف عام 2020 الذي قال فيه تريدون ان نجوع لنستسلم فنحن لن نجوع ولن نستسلم ولن نلقي السلاح وروت بدماء شهداء المقاومة لتكسر الحصار وتفشل الخطة الاميركية وتخرج من الحرب الاقتصادية المقصودة عملاقة منتصرة.

وأكد حطيط على ان نتيجة الفعل التأسيسي للمقاومة في لبنان وخروجها منتصرة في الحرب الاقتصادية الاميركية المقصوده ليس فقط سترخي بظلها على المجريات في لبنان انما سترخي على كافة مجريات ومعطيات المنطقة.

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