الرئيس الجزائري يستقبل نائب رئيس المجلس الليبي

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وقد أكد تبون على موقف الجزائر الداعم، لحل الأزمة الليبية، بما يسمح بإجراء الانتخابات المقررة، وبناء مؤسسات الدولة، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي، في الشأن الليبي , حسبما نقل موقع الشروق.

بدوره، أبرز نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي التوافق الكامل، مع الرئيس الجزائري حول مختلف الملفات، مثمنا جهود الجزائر المتواصلة، بالتنسيق والتشاور، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وقرار إعادة فتح سفارة الجزائر في طرابلس والقنصلية في سبها والخط الجوي الجزائر-طرابلس، وكذا فتح معبري غات وغدامس.

وقال الكوني فور وصوله الجزائر: أنا هنا لألتقي مع السيد عبد المجيد تبون، لإطلاعه على مجريات الزيارات التي قادته إلى دول جوار ليبيا.

مضيفا نحن في زيارات متتالية إلى الجزائر من أجل التواصل والمشاورة لإحاطة السيد تبون بما يجري في ليبيا وأيضا بعلاقاتنا بدول الجوار وكذا العلاقات الثنائية والتعاون مع الجزائر.