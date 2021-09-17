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ایران تدعو الی محاكمة امریکا وحلفائها لفرض حظر یتجاوز الحدود الإقليمية

ایران تدعو الی محاكمة امریکا وحلفائها لفرض حظر یتجاوز الحدود الإقليمية
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

دعا مندوب إيران في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة اسماعیل بقايي هامانه إلى محاكمة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية المتحالفة معها بسبب حظر واشنطن غير القانوني على الدول المستهدفة.

العالم - ايران

وأشار بقايي هامانه إلى التقرير الخاص بشأن التاثیر السلبي لتنفيذ التدابير القسرية الاحادیة على احترام حقوق الإنسان قائلا "لقد حان الوقت لمحاكمة الولايات المتحدة باعتبارها الجاني الرئيسي ومقاضاة بعض الدول الأوروبية لفرضها الحظر غير القانوني على الدول المستهدفة".

و أضاف مندوب إيران في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة، لم تتمکن حالة الطوارئ العالمية أي جائحة كورونا إجبار الولايات المتحدة على إظهار الإنسانية ، واشتد حجم الحظر الأحادي الذي فرضها واشنطن خلال العامين الماضيين ، لدرجة أنه لم يستثن حتى توريد وشراء لقاحات كورونا أو آلية كوفاكس من الآثار السلبية والضارة لهذا الحظر.

و تابع بقايي هامانه قائلا، تعتبر هذه الإجراءات جريمة ضد الإنسانية لما لها من آثار ضارة متعمدة وواسعة النطاق على المواطنين الأبرياء من خلال تعريضهم لمصاعب اقتصادية قاسية تعادل الجوع والمجاعة.مضیفا أن الملاحقة القانونية يجب أن تكون جزءًا من أي خطة للحد من الآثار السلبية للحظر على حقوق الإنسان.

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