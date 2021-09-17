الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الداخلية العراقية تصدر توضيحا بشأن حماية المرشحين

الداخلية العراقية تصدر توضيحا بشأن حماية المرشحين
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

اصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن تراخيص حمل السلاح من قبل المرشحين وحماياتهم.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موضوع حمل السلاح بالنسبة الى المرشحين أو مرافقيهم يعتمد على الضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية"، لافتاً الى أن"هنالك مديرية متخصصة بمنح إجازات السلاح وخلاف هذه الإجازات الرسمية ستكون هناك محاسبة من قبل أجهزة الشرطة".

وأضاف أنه "لا توجد قوات خاصة لحماية كل مرشح لكن في حالات التجمعات الانتخابية الكبيرة تكون هنالك تأمين الحماية لهذه التجمعات"، مؤكداً"عدم تسجيل أي شكاوى خاصة بتهديد أو اعتداء على المرشحين حتى الآن".

روابط ذات صلة

حضور 80 مندوبا للاتحاد الاوروبي لمراقبة انتخابات العراق

هل الانسحاب الامريكي من العراق يؤثر على العملية الانتخابية؟

العمليات المشتركة ترد على تقرير الاستخبارات الامريكية عن العراق

بغداد.. انطلاق مؤتمر دولي لاسترداد الأموال المنهوبة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اعتقال 4 سعويين بعد محاولتهم إشعال النار برجل!

ما رايكم .. كيف كسر النفط الايراني الحصار الاميركي المفروض على لبنان؟

أمير عبد اللهيان يدعو في لقائه بنظيره الهندي الى تشكيل حكومة أفغانية شاملة

مجلس التعاون يحث طالبان على الحوار لحل الأزمة الأفغانية

أزمة مفتوحة بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية

افتتاح مراكز الاقتراع في موسكو لانتخابات مجلس الدوما