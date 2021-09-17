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بن زايد يلتقي جونسون في لندن.. وهذا ما دار بين الجانبين

بن زايد يلتقي جونسون في لندن.. وهذا ما دار بين الجانبين
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

التقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى لندن بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

العالم-الامارات

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد علاقات البلدين الثنائية والتطورات الإقليمية.

وقال "بن زايد" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "أجريت محادثات معمقة مع رئيس وزراء بريطانيا في العاصمة لندن حول تعزيز وتطوير علاقاتنا الاستراتيجية الراسخة، إضافة إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط".

وأوضح، في تغريدة ثانية، أن الإمارات "ماضية في تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة ووضع أسس للتعاون المستدام وتحقيق المصالح المشتركة"، مشيراً إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات.

بدورها ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه جرى إعلان شراكة للاستثمار السيادي بين شركة "مبادلة" الإماراتية ووزارة التجارة الدولية البريطانية بــ10 مليارات جنيه إسترليني (13.85 مليار دولار)، وذلك بحضور "بن زايد" وجونسون.

واستقبل رئيس الوزراء البريطاني الخميس في داونينغ ستريت "بن زايد"، في مستهل زيارته الرسمية للمملكة المتحدة.

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