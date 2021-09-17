هذه هي المواضيع التي تناولها رئيسي مع نظيره الكازاخي

العالم - ايران

ووصف رئيسي خلال اللقاء الذي جرى الیوم الجمعة على هامش قمة شانغهاي في طاجيكستان، الوضع في أفغانستان بأنه قضية مشتركة لجميع دول المنطقة، قائلا/ "لن تحل مشاكل أفغانستان إلا بتشكيل حكومة شاملة بمشاركة كل المجموعات العرقية وبذلك يمكن ترسيخ السلام والاستقرار في البلاد. و أكد ضرورة تجنب التدخل الأجنبي في شؤون أفغانستان لحل مشاكل البلد.

وقال، "إن إيران تسعى لحل القضية النووية من خلال الحوار مؤکدا ، لا نريد مفاوضات للمفاوضات ونبحث عن مفاوضات تؤدي إلى حل القضية والوصول إلى نتيجة".

ومن جانبه قال رئيس كازاخستان إن بلاده مهتمة بتعزيز علاقاتها، خاصة في المجال الاقتصادي مع جمهورية الاسلامیة الایرانیة، مضیفا أن خطوط الاتصال والعبور المتمركزة في ميناء جابهار يمكن أن تكون محور تنمية العلاقات الاقتصادية بين إيران ودول آسيا الوسطى.

وأضاف قاسم توكاييف: "كازاخستان تتفق تمامًا مع رأي جمهورية إيران الإسلامية وتعتبر تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع المجموعات والمجموعات العرقية هو السبيل الوحيد لحل مشاكل أفغانستان".

وانطلقت القمة الحادية والعشرون لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبة الیوم الجمعة بمشاركة الدول الاعضاء دائمة العضوية والمراقبة فيها وتشارك ايران بصفة مراقب في القمة.