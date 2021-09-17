سند الحقوقية تعلق على حادثة وفاة يمني تحت التعذيب بالسعودية

العالم-السعودية

وقالت "سند" إنها "لم تتأكد عن تفاصيل الحادثة وأبعادها ودوافعها، في حين يبقى القلق على مصير المعتقلين السعوديين داخل المعتقلات الحكومية، بسبب الانتهاكات الوحشية التي تمارس بحقهم وسط تمتع المجرمين بالإفلات من العقاب".

وكانت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، قد أكدت أن قوات الامن السعودية قامت بمداهمة منزل المحمدي في 12 سبتمبر الجاري واعتدت عليه بالضرب وصادرت امواله التي قُدرت بميلون ونصف المليون ريال سعودي كما قامت بإغلاق المطاعم التي يمتلكها بصورة تعسفية.

وفيما اشارت مصادر يمنية الى ان سبب اعتقاله اتهامه بالتعاطف مع حركة انصار الله في اليمن، طالب ناشطون يمنيون السعودية بالكشف عن سبب اعتقال المحمدي والظروف التي أدت الى مقتله.

وسبق أن ذكرت مصادر صحفية أن السلطات السعودية اقتحمت مطاعم جبال الفيفا واعتقلت المحمدي البالغ من العمر 45 عاما، وصادرت جميع أمواله التي كانت في خزنة المطعم وفي منزله والتي تقدر بنحو 2 مليون ريال سعودي.

وأشارت المصادر الى ان المحمدي تعرض للتعذيب والضرب العنيف حيث نقل على اثرها الى المستشفى في حالة سيئة وفارق الحياة.

ولقيت الحادثة استنكارا شعبيا يمنيا واسعا، حيث تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية التي يمارسها النظام السعودي ضد المغتربين اليمنيين.