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الرئيس رئيسي: امیرکا تتحمل ما يجري في أفغانستان

الرئيس رئيسي: امیرکا تتحمل ما يجري في أفغانستان
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي على أن الولايات المتحدة الأميركية تتحمل مسؤولية الوضع في أفغانستان.

العالم - ايران

وأعلن السيد رئيسي في الكلمة التي ألقاها اليوم الجمعة في الدورة الـ 21 لقمة شانغهاي في العاصمة الطاجيكية دوشنبه عن استعداد بلاده للمساهمة في إعادة بناء الدولة في أفغانستان وتشكيل حكومة تضم جميع الأطياف.

واشار رئيسي الى أن النظام العالمي بدأ شيئا فشيئا يتخلى عن الاحادية ويتجه تحو التعددية مؤكدا أن الاحادية الى زوال.

ولفت الى أن النظام العالمي يواجه في الوقت الراهن أزمات عدة لا يمكن حلها بشكل منفرد، داعيا الى تظافر الجهود والتعاون لحل المشاكل الدولية والاقليمية، والتعاون أيضا في المحافظة على السلام والاستقرار في آسيا .

وفي جانب آخر من كلمته تطرق السيد رئيسي الى الارهاب الاقتصادي، معتبرا أن اجراءات الحظر تشكل العقبة الرئيسية امام التطور والتنمية في المنطقة.

يتبع

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