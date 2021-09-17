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الولايات المتحدة ستوسع وجودها العسكري في استراليا

الولايات المتحدة ستوسع وجودها العسكري في استراليا
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

أفاد وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، بأنه سيتم في المناطق الأسترالية الجنوبية بناء قواعد عسكرية وجوية أمريكية جديدة.

العالم-الاميركيتان

وقال داتون: يمر آلاف من الجنود الأمريكيين حاليا بفترة التدريب العسكري في القاعدة العسكرية في الأراضي الشمالية، لكن عدد أفراد القوات الجوية والبرية الأمريكية سيزداد بشكل جدي، مشيرا إلى أن المواقع العسكرية الجديدة التي سيتم بناؤها في المناطق الجنوبية لبلاده، ستوسع قدرات الصناعات المحلية وستسمح بإنشاء فرص عمل جديدة للأستراليين.

وأضاف أنه سيتم توسيع قدرات القاعدتين الجويتين الأستراليتين الواقعتين على الساحل الشرقي للبلاد , حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وأكد الوزير يدور الحديث عن نقل مختلف الأنواع من الطائرات بما فيها القاذفات وطائرات الاستكشاف... التي سترابط في المطارات العسكرية في ريتشموند (على بعد 50 كيلومترا شمال غربي سيدني) أو إمبرلي (على بعد 50 كيلومترا جنوب غربي مدينة بريسبن).

كما أفاد داتون بأن التعاون العسكري بين أستراليا والولايات المتحدة سيتسع بفضل إنشاء البنية التحتية لخدمة السفن والغواصات الأمريكية في أستراليا... وتنظيم لوجستيات العمليات العسكرية المشتركة في المنطقة.

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الولايات المتحدة ستوسع وجودها العسكري في استراليا