الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠٩:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الإيرانية تعليقا على البيان رقم 149 لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون بالخليج الفارسي: نرفض التدخل في برنامجنا النووي السلمي والصاروخي

الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قمة 21 لمنظمة شنغهاي... شاهد..دبلوماسي سابق: العالم يتجه نحو القطبية التعددية

هاشتاغ .. "إسرائيل" تحلب السعودية في غياب ترامب بالقبة الحديدية!

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 17-09-2021

مجلس التعاون يؤكد على خطة تراعي مصالح الجميع في ملف سد النهضة

استعدادا لزيارة الأربعين.. شرطة كربلاء تطلق عملية أمنية كبرى

ابتكار ثوري لمرضى القصور الكلوي