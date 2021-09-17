الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١
١١:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر.. ارتفاع الإصابات بكورونا والصحة تناشد ضرورة التلقيح

مصر.. ارتفاع الإصابات بكورونا والصحة تناشد ضرورة التلقيح
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في مصر، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البلاد، كما توقعت استمرار ارتفاع الإصابات خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر.

العالم-مصر

ودعت الوزارة المواطنين مجددا إلى ضرورة حجز الحصول على لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وأكدت أن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، بل أنه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك ارتفاعا فى معدلات الشفاء من كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات مصر، فوصلت نسبة معدلات الشفاء إلى 82%.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن المناطق المزدحمة للوقاية من فيروس كورونا.

وتشهد مصر منذ أسابيع ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا، بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة مع اقتراب الموجة الرابعة من الجائحة.

روابط ذات صلة

الجزائر تسجل 21 حالة وفاة جديدة متاثرا بكورونا

تسجيل 179 إصابة جديدة بكورونا في سوريا

الأردن.. 6 وفيات و1116 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الفلسطينية: 15 وفاة و2501 إصابة جديدة بالضفة وغزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. اتفاق ثلاثي أمريكي بريطاني استرالي يثير غضب فرنسا ومخاوف الصين

سيئول تعلن استعدادها لتقديم مساعدات الى بيونغ يانغ

791 حالة وفاة جديدة في روسيا بسبب كورونا

شاهد.. قمة شنغهاي تبحث التحديات الصحية والإقتصادية

الصين تحمل واشنطن مسؤولية اعادة الاعمار في افغانستان

الولايات المتحدة ستوسع وجودها العسكري في استراليا