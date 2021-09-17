ترامب يحذر من تدمير بلاده في حال بقاء بايدن!

العالم-الاميركيتان

و رأى ترامب أن الولايات المتحدة سيتم تدميرها في غضون 3 سنوات، إذا ظل الحزب الديمقراطي في السلطة , حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وقال ترامب بهذا الشأن إن الجمهوريين إذا لم يتمكنوا من الحصول على أغلبية في الكونغرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 وقيادة الحكومة في عام 2024 ، فلن يتبقى شيء من البلاد في غضون ثلاث سنوات.

يشار إلى أن دونالد ترامب يوجه بانتظام انتقاداته إلى الإدارة الامريكية الديمقراطية الحالية، وأيضا إلى رئيسها، جو بايدن.

وعبّر ترامب عن عدم رضاه على السياسة الداخلية للديمقراطيين، بما في ذلك الوضع مع المهاجرين وخطة تطوير البنية التحتية، وكذلك القرارات التي اتخذتها السلطات الحالية في السياسة الخارجية، ولا سيما طريقة تنفيذ انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان.