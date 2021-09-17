هاشتاغ .. "إسرائيل" تحلب السعودية في غياب ترامب بالقبة الحديدية!

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وغرد تركي الشلهوب في حسابه:"مجلة "بريكينغ ديفينس" للدراسات الدفاعية تقول ان السعودية تريد شراء منظومة القبة الحديدية من إسرائيل.

يريدون الاحتماء من العدو بالعدو."!

روزان قباص ال سالم غردت بدورها:"يهودية يمنية ... السعودية الكُبرى تطلب من اسرائيل بيعها منظومة القبة الحديدية، أيها العرب.. هل تعرفون لماذا السعودية أصبحت تنفذ المشروع الصهيوني حرفيا اكثر من الصهاينة أنفسِهِم وتعبث بالشعوب العربية!! هذا هو أحد الأثمان..! ".

علي فاهم كتب في حسابه:"السعودية تطلب من الكيان الصهيوني تزويدها بمنظوماتٍ دفاعيةٍ لمواجهةِ الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليمنية لأستنساخ القبة الحديدية بعد ان سحبت امريكا منظومة الباتريوت منها وجعلتها عارية".

د.عبدالله الحيفي غرد من جانبه:" القبة الحديدية لن تنفعَكُم والتطبيع هدفكُم قال موقع أمريكي متخصص بالصناعات الدفاعية إن السعودية تواصل مع "إسرائيل"، بحث إمكانية شراء أنظمة دفاع صاروخي إسرائيلية الصنع، بعد أن سحبت الولايات المتحدة الأمريكية بطاريات باتريوت."

مهدي كتب في حسابه: السعودية تشتري القبة الحديدية من 'إسرائيل'..

أعلن موقع بريکينغ ديفنس أن السعودية تدرس شراء نظام القبة الحديدية من إسرائيل

تذكرون كلمات ترامب التي وصف السعودية بأنها بقرة حلوب سمينة...؟!

الآن ، في غياب ترامب ، إسرائيل تحلب السعودية".