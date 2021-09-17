الوقود الايراني في لبنان

العالم - هاشتاغ

في ملف هاشتاغ الاول احتفل نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بوصول اول قافلة من صهاريج التي تنقل المازوت الايراني الى لبنان ذلك في اطار كسر الحصار الامريكي على الشعب اللبناني.

في ملف هاشتاغ الثاني كشف موقع "بريكينغ ديفينس" المختص بالشؤون العسكرية محاولات الرياض شراء منظومة القبة الحديدة من اسرائيل ، حيث ذكر الموقع: "ان السعوديين يدرسون استقدام القبة الحديدية الإسرائيلية أو منظومة لاعتراض صواريخ كروز، وان هذا الاهتمام السعودي بالأنظمة الإسرائيلية وصل إلى مرحلة متقدمة.

في ملف هاشتاغ الثالث والى فلسطين حيث وصل وسم زكريا تحت التعذيب الى العالمية وكان من بين أكثر الوسوم تداولا على الاطلاق وذلك بعد أنباء عن تدهور صحة الأسير زكريا الزبيدي جراء التعذيب الذي تعرّض له على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي.والأسير الزبيدي هو من بين أسرى "نفق الحرية" الستة الذين هربوا من سجن جلبوع الأسبوع الماضي، لكن قوات الاحتلال أعادت اعتقاله مع ثلاثة أسرى آخرين هم محمود العارضة ومحمد العارضة ويعقوب القادري.

في ملف هاشتاغ الرابع سادت حالةً من الجدل بين الناشطين السعوديين، بعد صدورِ قرار ٍمن وزارة التعليم بدمجِ ست مواد دينية في مادةٍ واحدة، وتسميتُها بمادةِ الدراساتِ الإسلامية، يدرسُها معلم واحد، ويتم تقييمها كمادة واحدة فقط. ولاقى القرار احتفاء بين الصحف والمواقع الإخبارية المحلية وعدد من الناشطين المؤيدين لولي العهد "محمد بن سلمان"،لكن هذا الاحتفاء قوبل بانتقادٍ واسعٍ من مغردين سعوديين رأوا في القرار تهديدًا لتربيةِ وعقيدة أبنائهم.

في ملف هاشتاغ الخامس أسفرت آخر ضربة جوية أمريكية بطائرةٍ مُسيّرة في العاصمة الأفغانية كابل عن مقتلِ عشرة ِأشخاصٍ من عائلةٍ واحدة، بينهم ستة أطفال وقال الجيش الأمريكي في وقت سابق إنه استهدف مركبة كانت تقل شخصا واحدا على الأقل على صلة بما يعرف ُبتنظيمِ داعش في خراسان.