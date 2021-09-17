سيئول تعلن استعدادها لتقديم مساعدات الى بيونغ يانغ

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وأدلى الوزير بهذا التصريح بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لإعلان بيونغ يانغ المشترك في 19 سبتمبر 2018، والذي تشارك فيه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في رؤية ضرورة تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية , حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وقال الوزير: على الرغم من أن الكثيرين أعربوا مرة أخرى عن مخاوفهم بشأن إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صواريخ، إلا أنني أعتقد بأن تصميمنا على إحلال السلام أصبح أقوى في ظل موقف استعداد قوي.

وأضاف: ستواصل الوزارة البحث عن سبل للتعاون مع الولايات المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية، مشددا على أن مثل هذه المساعدات يجب أن تتم بغض النظر عن الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية.

وتابع: نأمل في أن تستأنف الكوريتان والولايات المتحدة الحوار والتعاون على أساس الاحترام المتبادل في وقت مبكر، واستئناف المناقشات العملية حول نزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية على حد زعمه.

وأجرت بيونغ يانغ اختبارا، الاسبوع الماضي على إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي، على ما يبدو من قطار، قبل ساعات فقط من إجراء سيئول اختبارا لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة، وسط مخاوف من أن الإطلاق الأخير قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.