شاهد.. اتفاق ثلاثي أمريكي بريطاني استرالي يثير غضب فرنسا ومخاوف الصين

العالم - اوروبا



توتر العلاقات بين أستراليا وفرنسا ياتي في وقت يسعى البيت الابيض وحلفاؤه للحصول على دعم إضافي في آسيا والمحيط الهادئ وبالتزامن مع اقتراب فرنسا من تولي رئاسة الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن استراتيجيته لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، والذي تعهد بالسعي لإبرام اتفاق تجاري مع تايوان ونشر المزيد من السفن لإبقاء الطرق البحرية مفتوحة.

وشجب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل الاتفاقية الأمنية، معتبرا ان هذا الاتفاق اجبر التكتل مرة أخرى على التفكير في الحاجة إلى تطوير الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد.

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رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اعتبر أن الشراكة الأمنية الجديدة تظهر مرة جديدة الحاجة إلى نهج مشترك للاتحاد في منطقة ذات أهمية استراتيجية. وشدد على ضرورة ان تصبح استراتيجية الاتحاد قوية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ أكثر من أي وقت مضى.

البيت الأبيض دافع عن قرار بلاده تزويد أستراليا بتكنولوجيا متقدمة للغواصات رافضا انتقادات الصين وفرنسا للاتفاق، معتبرا أنه ليس موجها نحو الصين. وشدد الرئيس الاميركي جو بايدن ،على ضرورة التعاون بشكل وثيق مع فرنسا بشأن الأولويات المشتركة في المحيطين الهندي والهادئ مؤكدا استمرار العمل في سبيل ذلك.

وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون بدوره كشف عن اتفاقيات جديدة مع الولايات المتحدة بشان زيادة التعاون في مجال القوات الجوية عبر عمليات انتشار دورية لجميع أنواع الطائرات العسكرية الأمريكية في أستراليا مؤكدا ان بلاده ستقوم ببناء قواعد عسكرية وجوية أمريكية جديدة في المناطق الأسترالية الجنوبية وقال داتون ان اعداد افراد القوات الجوية والبحرية الاميركية سيزداد بشكل جدي.